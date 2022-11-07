Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:14, 7 ноября 2022Экономика

Центробанк рекомендовал отменить плату за обслуживание мобилизованных инвесторов

ЦБ рекомендовал брокерам отменить или снизить плату для мобилизованных инвесторов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский Центробанк (ЦБ) рекомендовал брокерам поддержать мобилизованных инвесторов и отменить или снизить плату за их обслуживание. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Рекомендации, направленные профучастникам рынка ценных бумаг, также касаются инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с мобилизацией. ЦБ предлагает по возможности реструктуризировать накопившуюся задолженность, а также не взыскивать имущество для ее погашения.

«Клиринговым организациям рекомендовано вернуть комиссии участникам торгов, действующим в интересах мобилизованных клиентов», — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ разъяснил порядок предоставления отсрочки по кредитам гражданам, которых затронула мобилизация. Банкам и микрофинансовым организациям рекомендовано разработать специальные программы реструктуризации и не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), а также не предъявлять требований о досрочном исполнении обязательств. Рекомендовано также приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Кремле пояснили планы Путина обсудить с россиянами помощь мобилизованным
Гоблин высказался о судьбе Эрнста
Центробанк рекомендовал отменить плату за обслуживание мобилизованных инвесторов
Европу обвинили в попытке энергетического колониализма
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойки регистрации и попала на видео
Расчленивший свою жену 89-летний москвич напал на сокамерников в СИЗО
Девушка описала свою фигуру мужчине с сайта знакомств и сорвала свидание
В Донецке призвали срочно перерезать снабжение ВСУ в Донбассе
В США представили подводный беспилотник Remus 620
Онколог оценил риск заболеть раком из-за пальмового масла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.