Центробанк рекомендовал отменить плату за обслуживание мобилизованных инвесторов

ЦБ рекомендовал брокерам отменить или снизить плату для мобилизованных инвесторов

Российский Центробанк (ЦБ) рекомендовал брокерам поддержать мобилизованных инвесторов и отменить или снизить плату за их обслуживание. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Рекомендации, направленные профучастникам рынка ценных бумаг, также касаются инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с мобилизацией. ЦБ предлагает по возможности реструктуризировать накопившуюся задолженность, а также не взыскивать имущество для ее погашения.

«Клиринговым организациям рекомендовано вернуть комиссии участникам торгов, действующим в интересах мобилизованных клиентов», — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ разъяснил порядок предоставления отсрочки по кредитам гражданам, которых затронула мобилизация. Банкам и микрофинансовым организациям рекомендовано разработать специальные программы реструктуризации и не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), а также не предъявлять требований о досрочном исполнении обязательств. Рекомендовано также приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.