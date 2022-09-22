Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ЦБ разъяснил порядок отсрочки по кредитам для мобилизованных

ЦБ заявил, что семьи мобилизованных смогут обратиться за реструктуризацией их кредитов

Фото: Алексей Иванов / TV Zvezda / Global Look Press

Российский Центральный банк разъяснил порядок предоставления отсрочки по кредитам гражданам, которых коснулась объявленная президентом Владимиром Путиным частичная мобилизация. Комментарии опубликованы на сайте регулятора.

Люди смогут обратиться за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по кредитам и займам на период мобилизации. Банкам и микрофинансовым организациям рекомендовано разработать специальные программы реструктуризации и не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), а также не предъявлять требований о досрочном исполнении обязательств. Рекомендовано также приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

При этом обратиться за реструктуризацией кредита смогут и семьи граждан, близкие родственники тех, кто попадает под мобилизацию: супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

С рекомендациями о разработке кредитных каникул ЦБ выступил 21 сентября, в день объявления Путина о частичной мобилизации. В Министерстве финансов, в свою очередь, 22 сентября заявили, что государство не планирует делить с банками ипотечные риски мобилизованных россиян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на информацию о планах мобилизовать миллион человек
Девятилетний мальчик поймал на удочку 146-киллограммовую акулу
Европа собралась ограничить поставки в Россию гражданских технологий
В ДНР предрекли усложнение обмена пленными после проведения референдумов
В России собрались ввести акциз на газировку
Блогер разбил машину ради новой функции iPhone
В России выросло число DDoS-атак на онлайн-магазины
Продюсеры «бондианы» рассказали об условии для исполнения роли агента 007
В Москве на продажу выставили больше недорогих квартир
Названа причина подорожания жилья в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.