ЦБ разъяснил порядок отсрочки по кредитам для мобилизованных

ЦБ заявил, что семьи мобилизованных смогут обратиться за реструктуризацией их кредитов

Российский Центральный банк разъяснил порядок предоставления отсрочки по кредитам гражданам, которых коснулась объявленная президентом Владимиром Путиным частичная мобилизация. Комментарии опубликованы на сайте регулятора.

Люди смогут обратиться за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по кредитам и займам на период мобилизации. Банкам и микрофинансовым организациям рекомендовано разработать специальные программы реструктуризации и не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), а также не предъявлять требований о досрочном исполнении обязательств. Рекомендовано также приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

При этом обратиться за реструктуризацией кредита смогут и семьи граждан, близкие родственники тех, кто попадает под мобилизацию: супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

С рекомендациями о разработке кредитных каникул ЦБ выступил 21 сентября, в день объявления Путина о частичной мобилизации. В Министерстве финансов, в свою очередь, 22 сентября заявили, что государство не планирует делить с банками ипотечные риски мобилизованных россиян.