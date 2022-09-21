ЦБ рекомендовал банкам дать кредитные каникулы мобилизованным гражданам

Центробанк рекомендовал банкам и МФО дать кредитные каникулы мобилизованным гражданам

Центральный банк (ЦБ) России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и другим профессиональным кредиторам разработать кредитные каникулы для мобилизованных граждан. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мобилизованные россияне могут обратиться в банк или МФО за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам. Аналогичное право предоставляется близким родственникам заемщиков, если они находятся у них на иждивении.

В будущем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе, подчеркнули в ЦБ.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков готовит предложение по кредитным каникулам для мобилизованных граждан.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Выступая с обращением, глава государства пообещал, что страна использует все средства для защиты при угрозе целостности страны.