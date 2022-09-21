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Госдума предложит кредитные каникулы для мобилизованных граждан

В Госдуме начали подготовку предложений по кредитным каникулам для мобилизованных

Фото: Shutterstock

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков готовит предложение по кредитным каникулам для мобилизованных граждан. Об этом сообщает ТАСС.

«Мое предложение, для них должна быть специальная норма, которая на период выполнения обязанностей в ходе специальной военной операции, возможно даже на более длительный срок, причем не только по ипотеке, но и по всем видам потребительских кредитов», — сказал он.

По словам Аксакова, соответствующая поправка будет готова «в эти дни».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованным россиянам придется продолжить выплачивать ипотеку самостоятельно.
По словам депутата, призванные граждане будут выплачивать ипотеку со своей новой получки, которая будет очень высокой.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

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Варвара Кошечкина
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