Минфин высказался о планах делить с банками ипотечные риски мобилизованных

Минфин: государство не планирует делить с банками ипотечные риски мобилизованных россиян

Государство не планирует делить с банками ипотечные риски мобилизованных россиян. Об этом заявил замглавы Минфина России Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

Замминистра обратил внимание на то, что подобный вид кредитов и так в основном выдают банки с государственным участием. По словам Моисеева, сейчас Минфин и Центробанк дорабатывают законопроект, который расширит перечень оснований для кредитных каникул.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Позже министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Мобилизованные россияне будут приравнены к проходящим службу по контракту в Вооруженных силах РФ и будут получать соответствующее довольствование.

ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам — не взыскивать с них просрочки по кредитам и не выселять из купленного с использованием ипотеки жилья. Аналогичные меры предложили распространить на родственников, находящихся на иждивении у призванных.

При этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил законодательно закрепить положения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Позднее первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев сообщил, что внесет инициативу об оплате государством ипотеки и автокредитов на время службы мобилизованных в вооруженных силах.