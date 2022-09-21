Право мобилизованных россиян на кредитные каникулы предложили закрепить в законе

Клишас предложил закрепить в законе право мобилизованных россиян на кредитные каникулы

Право мобилизованных россиян на кредитные каникулы и реструктуризацию займов должно быть закреплено законом. С таким предложением выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Накануне Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям подготовить специальные программы кредитных каникул и реструктуризации для граждан, мобилизованных в соответствии с указом президента.

«Такие кредитные каникулы правильно было бы закрепить в законе», — написал Клишас.

Согласно сообщению на сайте Центробанка, россияне, попадающие под частичную мобилизацию, смогут обратиться за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации.

До этого депутат Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что мобилизованные россияне продолжат платить ипотеку.

По его словам, призванные граждане будут выплачивать ипотеку со своей «новой получки, которая будет очень высокой». Однако точную сумму выплат депутат не раскрыл.