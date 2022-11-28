«Ъ»: мобилизованные столкнулись с массовыми отказами банков в кредитных каникулах

Мобилизованные столкнулись с массовыми отказами или техническими ошибками в предоставлении кредитных каникулах. На соответствующие жалобы на форуме Banki.ru обратил внимание «Коммерсантъ».

В ноябре на форуме появилось больше десятка подобных сообщений. В частности, один из клиентов заявил, что пытался оформить каникулы по кредиту для мобилизованного отца, однако «банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку». У другого пострадавшего организация приняла документы, но уже в течение трех часов после подачи заявки пришел отказ. Еще один участник форума написал, что банк формально одобрил каникулы, но в личном кабинете до сих пор не изменен график платежей, «горит просрочка и капают пени».

Как отмечает «Ъ», мобилизованные граждане и их родственники охотно пользуются предоставленной возможностью оформить кредитные каникулы. В ВТБ рассказали, что в банк поступило несколько тысяч заявок, подавляющее большинство из которых касается кредитов наличными. В Совкомбанке предоставили каникулы 7 тысячам граждан, а в «Уралсибе» было одобрено около 800 заявок.

Однако банки признают, что с одобрением каникул часто возникают трудности. Например, в ХКФ-банке рассказали о «технических проблемах» при подключении каникул. В МТС-банке также заявили, что «понадобилось некоторое время на доработку настроек технического характера».

По словам юристов, что банки могут свободно отказывать клиентам без правовых последствий, так как программа кредитных каникул недоработана. Частный адвокат Гюзель Жубанова уточнила, что кредитные организации отклоняют заявки, «используя проблемы регулирования и затруднения заемщиков в предоставлении требуемых сведений из районов боевых действий».

В начале ноября Орловский областной совет народных депутатов внес в Госдуму законопроект, который исключает начисление процентов на остаток основного долга по займам. Речь идет о кредитах, которые граждане брали до мобилизации и участия в спецоперации. Сейчас мобилизованные имеют право на отсрочку на период мобилизации или службы по контракту на период участия в спецоперации, однако на остаток основного долга начисляются процента в размере двух третьих от полной стоимости кредита на дату обращения за кредитными каникулами.