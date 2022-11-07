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23:57, 7 ноября 2022Россия

В России предложили расширить кредитные льготы для мобилизованных

В Госдуму внесли проект по расширению кредитных льгот для мобилизованных россиян
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Кошелев Илья/ Globallookpress.com

В России предложили расширить кредитные льготы для мобилизованных. Орловский областной совет народных депутатов внес в Госдуму законопроект, который исключает начисление процентов на остаток основного долга по займам. Документ опубликован в думской базе данных.

Речь идет о кредитах, которые граждане брали до мобилизации и участия в спецоперации. Инициатива предполагает дополнительную поддержку таких заемщиков и членов их семей.

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В настоящее время мобилизованные имеют право на отсрочку на период мобилизации или службы по контракту на период участия в спецоперации, однако на остаток основного долга начисляются процента в размере двух третьих от полной стоимости кредита на дату обращения за кредитными каникулами.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Заявлялось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призывают тех, у кого есть боевой опыт.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизационных мероприятий. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была достигнута.

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Марина Совина
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