Россиянам одобрили кредитные каникулы на десятки миллиардов рублей

Банки одобрили военным и их семьям 100 тысяч кредитных каникул с начала мобилизации

С начала мобилизации российские банки одобрили военным и их семьям 100 тысяч кредитных каникул на десятки миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка (ЦБ).

Как отметил регулятор, общая сумма составила 45,4 миллиарда рублей. При этом, был получено около 750 обращений и жалоб от граждан по этой теме, обоснованными оказались только 40 из них, ситуации были урегулированы. «Чаще всего нарушения со стороны банков по предоставлению кредитных каникул носили технический характер и были связаны с доработкой программного обеспечения банков, в других случаях — с запросом документов, подтверждающих мобилизацию заемщика», — пояснили в ЦБ.

Кроме того, указал регулятор, банки за месяц провели реструктуризацию по 64,7 тысячи кредитных договоров физлиц на 22 миллиарда рублей и по 4,1 тысячи договоров МСП на 36,5 миллиарда рублей.

В конце ноября газета «Коммерсантъ» писала, что мобилизованные столкнулись с массовыми отказами или техническими ошибками в предоставлении кредитных каникулах. В частности, один из клиентов заявил, что пытался оформить каникулы по кредиту для мобилизованного отца, однако «банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку». У другого пострадавшего организация приняла документы, но уже в течение трех часов после подачи заявки пришел отказ.