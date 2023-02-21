Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:38, 21 февраля 2023Россия

Песков рассказал о предположительном содержании послания Путина

Песков заявил, что большая часть послания Путина может быть посвящена СВО

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Большая часть послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть посвящена специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом во вторник, 21 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, послание будет посвящено прошедшему 2022 году, который был ознаменован началом спецоперации.

«Вполне можно предположить с большой долей уверенности, что именно этому, во многом оценке причин, оценке неизбежности специальной военной операции, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов, будет посвящена как минимум большая часть этого послания», — объяснил Песков.

Несколько раз журналисты задавали вопрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о дате послания парламенту, однако Кремль до сих пор официально не озвучил сроки. 20 января представитель Кремля также заявил, что не может назвать точные сроки проведения мероприятия.

Позднее стало известно, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В Кремле рассказали, что глава государства сделает акцент на спецоперации, а также на вопросах экономики и социальной сферы.

Последний раз Путин обращался с посланием к Федеральному собранию в апреле 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Песков рассказал о предположительном содержании послания Путина
Путин начал оглашать послание Федеральному собранию
Ургант опубликовал фото из редакции в Москве
Самый дорогой отпуск россиян на 23 Февраля обошелся по цене автомобиля
В Белгородской области сбили два снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган»
В России подорожала водка
Суточные потери ВСУ на донецком направлении превысили 170 человек
Минобороны заявило об уничтожении двух установок HIMARS в ДНР
Россия уничтожила более 200 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Доктор Мясников назвал важное отличие женщин от мужчин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.