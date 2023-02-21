Песков рассказал о предположительном содержании послания Путина

Песков заявил, что большая часть послания Путина может быть посвящена СВО

Большая часть послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть посвящена специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом во вторник, 21 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, послание будет посвящено прошедшему 2022 году, который был ознаменован началом спецоперации.

«Вполне можно предположить с большой долей уверенности, что именно этому, во многом оценке причин, оценке неизбежности специальной военной операции, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов, будет посвящена как минимум большая часть этого послания», — объяснил Песков.

Несколько раз журналисты задавали вопрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о дате послания парламенту, однако Кремль до сих пор официально не озвучил сроки. 20 января представитель Кремля также заявил, что не может назвать точные сроки проведения мероприятия.

Позднее стало известно, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В Кремле рассказали, что глава государства сделает акцент на спецоперации, а также на вопросах экономики и социальной сферы.

Последний раз Путин обращался с посланием к Федеральному собранию в апреле 2021 года.