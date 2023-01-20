Песков не стал называть точные даты послания парламенту и прямой линии Путина

Песков заявил, что не может назвать точные даты послания парламенту и прямой линии Путина

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что не может пока назвать точные даты послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также большой пресс-конференции и прямой линии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем информировать о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точных дат никаких назвать не могу», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.