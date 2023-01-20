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12:28, 20 января 2023Россия

Песков не стал называть точные даты послания парламенту и прямой линии Путина

Песков заявил, что не может назвать точные даты послания парламенту и прямой линии Путина

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что не может пока назвать точные даты послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также большой пресс-конференции и прямой линии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем информировать о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точных дат никаких назвать не могу», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

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Никита Абрамов
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