В Кремле назвали основную цель России в ядерном вопросе

Песков назвал продолжение паритета основной целью России в ядерном вопросе

Основная цель России в ядерном вопросе — убедиться, что паритет продолжает соблюдаться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия не покидает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а лишь приостанавливает свое участие в нем.

«Это очень важно, поскольку то, на чем настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации, в которую все глубже вовлекается НАТО. К тому же НАТО претендовало на то, чтобы быть частью соглашения», — сказал Песков.

По его мнению, России стоит учитывать и ядерный потенциал Германии и Франции.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что США приостановкой ДСНВ получили по заслугам из-за антироссийской политики.

21 февраля Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства заметил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.