Медведев высказался о приостановке участия России в ДСНВ

Медведев заявил, что США приостановкой ДСНВ получили заслуженное антироссийской политикой

США приостановкой Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его высказывание приводит РИА Новости.

По его мнению, действия США не могли быть не замечены. «Нельзя вести войну с Россией и делать вид, что по стратегической стабильности — business as usual», — отметил Медведев.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил, что Россия из-за приостановки участия в ДСНВ может увеличить число боезарядов.

21 февраля президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава государства отметил, что для дальнейшего взаимодействия в рамках договора Москве нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщал, что возобновление инспекций в рамках ДСНВ пока не представляется возможным.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.