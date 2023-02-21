В Госдуме спрогнозировали действия России в связи с приостановкой участия в ДСНВ

Картаполов: Россия из-за приостановки участия в ДСНВ может увеличить число боезарядов

Россия из-за приостановки участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) может увеличить число боезарядов и носителей. Таким прогнозом поделился глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

Депутат пояснил, что подобные действия будут применены в случае необходимости.

21 февраля президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава государства отметил, что для дальнейшего взаимодействия в рамках договора Москве нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков указывал, что возобновление инспекций в рамках ДСНВ пока не представляется возможным.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.