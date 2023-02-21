В Чернигове изменили связанные с Россией и Белоруссией названия улиц

Власти Чернигова переименовали 37 улиц и переулков, связанных с Россией и Белоруссией

В городе Чернигов переименовали 37 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил городской совет на своем сайте.

«На пленарном заседании 29-й внеочередной сессии Черниговского городского совета депутаты поддержали решение о переименовании улиц в Чернигове», — говорится в заявлении властей. Уточняется, что такое решение приняли для реализации «политики очищения» города от топонимов, которые символизируют Россию и Белоруссию.

Согласно информации властей, были переименованы улицы и переулки, названные в честь писателя Михаила Лермонтова, советского поэта Владимира Маяковского, партизанки Зои Космодемьянской и других. Кроме того, переулок Минский теперь назван псеводнимом украинской писательницы Анны Барвинок (Александра Кулиш), улица 1-го мая — именем Михаила Грушевского, председателя Центральной Рады.

Ранее Киев занял лидерство в кампании по дерусификации, охватившей города Украины. По информации Transparency International, украинская столица сменила больше всего наименований, связанных с Россией. «Изменили названия улиц, бульваров, площадей, скверов, районов и даже озер и теплоходов», — сказано в сообщении организации. С момента начала российской спецоперации в 33 городах Украины заменили примерно 2200 топонимов.