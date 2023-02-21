Российские авиакомпании пожаловались на проблемы с полетами в Китай

РБК: президент АЭВТ пожаловался в Минтранс на трудности с планированием полетов в Китай

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские авиакомпании, пожаловалась в Минтранс на проблемы с полетами в Китай. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо президента АЭВТ Владимира Тасуна, копия которого оказалась в распоряжении редакции.

В письме, направленном главе Минтранса Виталию Савельеву еще 3 февраля, говорилось о том, что, несмотря на снятие ограничений на полеты между странами, российские авиакомпании из-за давления западных санкций столкнулись с трудностями при выполнении или планировании рейсов в Китай. Например, перевозчики не могут летать на воздушных судах, которые не исключены из бермудского реестра (свыше 480 самолетов) или находятся в санкционном списке Минторга США (более 170 самолетов). Помимо этого, Китай не пускает лайнеры с двойной регистрацией.

Также сообщалось о проблемах с выполнением полетов в Китай на воздушных судах российского производства, в первую очередь Superjet, которые ранее не летали по данному направлению. Кроме того, российские перевозчики опасаются обнуления после пандемии ранее согласованных разрешений или «исторических» слотов — временных интервалов на прилет и вылет в китайских аэропортах.

По данным Транспортной клиринговой палаты, в 2019 году российские авиакомпании перевезли регулярными рейсами между Китаем и Россией 2,7 миллиона пассажиров — направление стало третьим по объемам после Германии и Италии. Чартерными рейсами было доставлено 282 тысячи пассажиров (восьмое место). С февраля 2020 года из-за ограничений, введенной китайской стороной, авиасообщение между странами было практически приостановлено.

Ранее в феврале Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря договоренности организованные туристы в группе от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну по спискам и без получения визы, а также находиться на ее территории до 15 дней.