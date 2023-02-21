Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:48, 21 февраля 2023Среда обитания

Оценено уменьшение площади российских квартир

ЦИАН: квартиры в России потеряли девять процентов площади с 2019 по 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С 2019 по 2023 год квартиры в России потеряли девять процентов площади. Уменьшение размеров жилья в стране оценили аналитики ЦИАН, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

В феврале 2023 года средняя площадь вторичной квартиры в крупных городах России составила 53,5 квадратного метра. Эксперты отмечают, что уменьшение размера зафиксировано по всем типам комнатности. Больше всего площадь сократилась в трехкомнатных квартирах (на 4,9 процента за четыре года, до 75,3 «квадрата»), а меньше всего — в «однушках» (на 2,3 процента, до 39,2 квадратного метра).

Жилье с двумя комнатами стало меньше на 3,9 процента, средняя площадь составила 54,5 квадратного метра. Студии уменьшились на 3,5 процента, до 21,1 квадратного метра, а многокомнатные квартиры — на 3,3 процента, до 97,4 «квадрата».

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года площадь квартир в новостройках Москвы оказалась на 15 процентов меньше, чем в первый месяц 2021 года. Параметр сократился с 55 до 47 квадратных метров. Из-за этого новое жилье в столице подешевело в среднем на шесть процентов.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о нежелании Запада воевать с Россией
Третьяковская галерея прокомментировала сообщения о задержанном сотруднике
Франция выразила обеспокоенность словами Путина о ядерных испытаниях
Премьер Италии высказалась о возможных поставках боевых самолетов Киеву
МИД России обвинил США в нарушении ДСНВ
Психотерапевт посоветовала привлечь к себе внимание после первого свидания
Россияне стали самыми активными покупателями жилья на популярном курорте
Найден новый способ охлаждения квантовых компьютеров
Опасные развлечения детей у железной дороги в Москве попали на видео
Россиянку осудили на 8,5 года за истязание взятых под опеку маленьких детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.