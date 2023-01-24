Новостройки в Москве стали меньше

«Авито Недвижимость»: площадь квартир в новостройках Москвы уменьшилась на 15%

По итогам четвертого квартала 2022 года площадь квартир в московских новостройках сократилась на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. О том, что первичное жилье в столице стало меньше, говорится в исследовании платформы «Авито Недвижимость», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Площадь новостроек уменьшилась с 55 до 47 квадратных метров. Благодаря этому новое жилье в среднем подешевело на 6 процентов, до 12,9 миллиона, а стоимость квадратного метра — на 4,5 процента, до 275 тысяч рублей. Москва оказалась единственным крупным городом России, где в 2022 году снизились цены на недвижимость.

Стоимость четырехкомнатных квартир в столице упала на 16 процентов, до 33,8 миллиона рублей, трехкомнатных — на 13 процентов, до 21,7 миллиона, двухкомнатных — на 12 процентов, до 14,8 миллиона. Объекты с одной комнатой подешевели на 8 процентов, до 10,9 миллиона рублей, а студии — на 1 процент, до 7,1 миллиона.

Руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев добавил, что сокращение площади позволяет девелоперам решить сразу две задачи. «Застройщики делают цену за объект более привлекательной и конкурентоспособной, при этом извлекая из каждого квадратного метра максимум прибыли, потому что "квадрат" в студии можно продать гораздо дороже, чем в двухкомнатной или трехкомнатной квартире», — рассказал эксперт.

В ноябре 2022 года россиянам назвали города, где площадь новостроек сократилась наиболее заметно. Лидером оказался Сочи — за год динамика достигла минус 16 процентов. Второе место заняла Москва, а третье досталось Саратову.