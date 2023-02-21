Китай призвал прекратить «подливать масло в огонь» конфликта на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган призвал прекратить «подливать масло в огонь» конфликта на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган призвал прекратить «подливать масло в огонь» конфликта на Украине, а также отказаться от раздувания риторики в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань». Его слова приводит ТАСС.

Министр подчеркнул, что Китай продолжит продвигать мирное урегулирование кризиса и содействовать проведению переговоров, а также работать совместно с международным сообществом, вести диалог для достижения общей безопасности.

«Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, перестать сваливать вину и ответственность на Китай», — заключил Цинь Ган.

Ранее стало известно, что член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прилетит в Москву с мирным планом по Украине во вторник, 21 февраля.