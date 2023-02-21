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14:50, 21 февраля 2023Путешествия

Появилось видео крушения вертолета в горах Кузбасса

Крушение вертолета авиакомпании «Аэрогео» в Кемеровской области сняли на видео

Крушение вертолета Eurocopter AS-350 авиакомпании «Аэрогео» неподалеку от горы Топхан в Междуреченском районе в Кемеровской области сняли на видео. Кадры появились в распоряжении Telegram-канала «Авиаторщина».

Очевидец заснял на видео крушение вертолета в горах Кузбасса, произошедшее в понедельник, 20 февраля. Как видно на кадрах, воздушное судно заходит на посадку в условиях снежного вихря, сажать лайнер помогает гид первой группы туристов. Когда летательный аппарат практически коснулся земли, он резко поднялся в воздух, завалился набок и упал — однако обзору помешало снежное облако.

На борту вертолета находилось шесть человек: пилот и пять сноубордистов — один из них, второй гид туристов, погиб. В результате неуспешной попытки посадки на неподготовленную площадку командир воздушного судна получил тяжелые травмы.

Межгосударственный авиационной комитет начал расследование авиакатастрофы, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Дарья Рыбак
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