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14:58, 21 февраля 2023Среда обитания

Названо время для выгодной покупки дачи

Депутат Чаплин: выгоднее всего покупать дачу осенью

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Выгоднее всего покупать дачу в конце сезона — осенью. Лучшее время для приобретения подобной недвижимости назвал депутат Госдумы, председатель союза дачников Никита Чаплин, сообщают «Известия».

Эксперт уточнил, что в конце сезона владельцы заинтересованы продать участок быстрее. «Как показывает практика, остальные покупатели начинают активно искать участки весной. Поэтому осень — самое оптимальное время, когда есть высокое предложение и маленький спрос», — объяснил Чаплин.

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Перед покупкой специалист рекомендовал посмотреть на участок в разное время года. Весной необходимо проверить, как сильно поднимаются грунтовые воды, летом познакомиться с предполагаемыми соседями, а зимой проверить работу отопления.

Что касается продажи дачи, то в этом случае самым выгодным временем назвали весну. «Самое лучшее время для продажи дачи — это период с марта и вплоть до майских праздников, потому что большинство потенциальных покупателей стараются уложиться именно в эти временные рамки, чтобы сразу успеть обжиться и наслаждаться загородной жизнью», — отметил Чаплин.

Ранее россиянам дали рекомендации по покупке заброшенной дачи. Юрист Вадим Ткаченко заявил, что самовольно заселиться в заброшенный дом без разрешения собственника нельзя. Чтобы выяснить, есть ли у участка хозяин, можно обратиться к председателю СНТ.

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Нина Ташевская
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