Россиянам дали рекомендации по покупке заброшенной дачи

«Российская газета»: для покупки заброшенной дачи необходимо найти хозяина участка

Чтобы приобрести заброшенную дачу, в первую очередь необходимо попытаться найти ее хозяина. Рекомендации по покупке со ссылкой на специалистов по недвижимости дала «Российская газета».

По словам юриста и основателя консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, самовольно заселиться в заброшенный дом без разрешения собственника нельзя — подобное действие считается нарушением закона и грозит наказанием вплоть до лишения свободы. Чтобы выяснить, есть ли у участка хозяин, можно обратиться к председателю садового некоммерческого товарищества (СНТ), где находится участок, запросить выписку из ЕГРН через МФЦ или воспользоваться публичной кадастровой картой.

«Бывают случаи, когда существуют ошибки в реестре, отсутствуют сведения, либо они каким-то образом были удалены. Муниципальные власти могут дать ответ — может быть, этот участок уже был изъят из частной собственности и принадлежит государству. Бывает, что очень тяжело найти собственника, используя и этот способ. Тогда приходится применять иные варианты: поднимать архивы, узнавать у соседей, искать через интернет и иные открытые источники», — пояснил эксперт.

После того как удастся доказать, что территория заброшена и официальных владельцев, наследников и документов нет, следует выяснить у местной администрации, является ли объект бесхозным и можно ли выкупить его на торгах. Если муниципалитет не оформил его в собственность, можно добиться этого через суд. Следующие два шага — приобретение земли на торгах, а затем регистрация права собственности в Росреестре. Однако специалисты предупреждают, что землю могут не выставить на торги в случае, если она входит в состав лесного фонда, прибрежных или природоохранных зон.

Чтобы заполнить пробелы в существующем законодательстве, в вопросе того, какой участок можно считать заброшенным из-за отсутствия полного и четкого перечня соответствующих критериев, Росреестр подготовил законопроект, связанный с повышением эффективности использования земли. По словам замруководителя ведомства Алексея Бутовецкого, хозяева заброшенного участка будут отправлять предписания, чтобы привести его в порядок. Тех, кто этого не сделает, смогут привлечь к ответственности.

«Если собственник совсем не хочет заниматься участком, ему следует задуматься, как им распорядиться — продать, подарить. Но должно быть меньше заброшенных земель», — убежден Бутовецкий.

В январе стало известно, что госкомпания «Этажи» обратилась в правительство с предложением изымать дачи и земельные участки, если владелец в течение трех и более лет не платит целевые и членские взносы. Руководитель центра загородной недвижимости организации Антон Сауков пояснил, что среди неплательщиков чаще всего оказываются наследники умерших владельцев.