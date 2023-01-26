В России захотели изымать дачи за долги

«Известия»: в России могут начать изымать дачи за неуплату целевых и членских взносов

В России захотели изымать дачи и земельные участки, если владелец в течение трех и более лет не платит целевые и членские взносы. С такой инициативой в правительство обратилась госкомпания «Этажи», пишут «Известия».

Руководитель центра загородной недвижимости «Этажей» Антон Сауков пояснил, что отчисления включают налоги на земли общего пользования, обслуживание инфраструктуры, электроэнергию и прочие. Эксперт добавил, что среди неплательщиков чаще всего оказываются наследники умерших владельцев.

На долю объектов с долгами в садовых товариществах, по оценкам «Этажей», приходится 10-20 процентов. Однако, по текущим правилам, изъять и продать их можно только при соразмерности долга стоимости, что бывает крайне редко, а срок исковой давности по задолженности составляет всего три года, отметил Сауков. В качестве альтернативы авторы инициативы предлагают увеличить срок исковой давности для целевых и членских взносов до десяти лет.

«Это позволит дачным обществам изымать земельные участки у наиболее злостных неплательщиков, поскольку за такой период задолженности стоимость участка может стать соразмерна сумме долга перед дачным сообществом», — считают в «Этажах».

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский назвал инициативу разумной, поскольку от решения этого вопроса напрямую зависит уровень инфраструктуры садовых товариществ. Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко подчеркнул, что сейчас изъятие участков садовых некоммерческих товариществ (СНТ) происходит через суд — разбирательства обычно заканчивается проигрышем СНТ или какими-то полумерами.

Ранее россиян предложили штрафовать за заброшенные дачи. Согласно инициативе, хозяин должен привести участок в жилое состояние и зарегистрировать постройки в течение трех лет, а те, кто брал землю в аренду для строительства — в течение десяти лет.