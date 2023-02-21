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15:58, 21 февраля 2023Россия

Фальков рассказал о судьбе дипломов по программам бакалавриата

Фальков: дипломы по программам бакалавриата продолжат котироваться в России и за рубежом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Дипломы, которые ранее были получены по программам бакалавриата, продолжат котироваться как в России, так и за рубежом, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, чьи слова приводит ТАСС.

«Конечно, все будет котироваться. И за рубежом в том числе, все будет соотносимо», — сказал министр, отметив, что это также будет касаться ученых степеней.

Фальков подчеркнул, что изменения в работе преподавателей и студентов, которые последуют с принятием новой системы высшего образования в России, будут минимальны.

Президент России Владимир Путин во время прошедшего 21 февраля послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе обучения в университетах.

Еще в мае 2022 года Фальков сообщил о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к прожитому этапу.

В свою очередь, заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.

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Никита Абрамов
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