В ДНР рассказали о гибели мирного жителя из-за обстрелов украинских военных

Представительство ДНР при СЦКК: мирный житель погиб в результате обстрелов ВСУ

Украинские войска в понедельник, 20 февраля, выпустили по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР) 258 снарядов, в результате погиб мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как рассказали в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО), минометов, ствольной артиллерии калибра 122 и 152 миллиметров, а также натовского калибра 155 миллиметров. «За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица (мужчины) в Куйбышевском районе Донецка», — уточнили в представительстве.

Ранее председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка заявил, что проводимую Россией специальную военную операцию (СВО) можно назвать операцией по спасению миллионов мирных жителей Донбасса.