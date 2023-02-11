В ДНР назвали СВО операцией по спасению миллионов мирных жителей Донбасса

В ДНР предложили расценивать СВО как операцию по спасению мирного населения Донбасса

Проводимую Россией специальную военную операцию (СВО) можно назвать операцией по спасению миллионов мирных жителей Донбасса. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидевка.

Собеседник агентства сообщил, что население ДНР никогда не питало иллюзий относительно западных союзников и знало об отношении Киева к себе, и найденные документы — дополнительное подтверждение этому. «Когда обнаружили те документы, которые доказывали, что Украина готовила свое нападение, и СВО фактически опередила эти планы на несколько суток, то сегодня можно смело говорить, что СВО нужно расценивать как операцию по спасению миллионов жителей Донбасса», — объяснил Бидевка.

Также председатель Народного совета отметил, что непрекращающиеся обстрелы ДНР и центра Донецка приводят в первую очередь к гибели мирного населения. Бидевка признался, что ему страшно представить, к каким последствиям привел бы захват населенных пунктов республики украинскими силовиками и их союзниками.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о желающих принять участие в СВО на стороне России иностранцах. По его словам, в настоящее время такое желание изъявили несколько тысяч добровольцев из ряда государств. Рогов уточнил, что речь идет не только о республиках постсоветского пространства, но и о государствах Ближнего Востока, Латинской Америки, а также о США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии.