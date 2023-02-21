Приостановку участия России в ДСНВ объяснили

Военный эксперт Коновалов заявил о необходимости обновить и расширить ДСНВ

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), чтобы дать Соединенным Штатам время подумать и оценить сложившиеся обстоятельства, объяснил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Специалист также указал на необходимость обновления договора.

Поведение американцев по отношению к данному договору было в высшей степени деструктивным, считает он. «Мало того что во времена [экс-президента США Дональда] Трампа договор хотели просто уничтожить. Потом пришел [нынешний лидер США Джо] Байден — договор продлили, но потом стали ставить препоны по поводу исполнения его условий. Кроме того, президент об этом сказал, есть абсолютно четкое понимание, что страны Запада пытаются выйти на новые испытания ядерного оружия», — уточнил политолог.

У России существует соответствующий вопрос: если вы не собираетесь исполнять условия договора, почему мы должны его исполнять Иван Коновалов военный эксперт, политолог

ДСНВ в том виде, в котором он изначально существовал, и при условии соблюдения сторонами достаточно серьезная площадка для поддержания мирового баланса сил, обратил внимание военный эксперт.

Американцы отказываются от этого, а участвовать в стратегических качелях Россия не будет, поэтому американцам нужно задуматься, что они собираются сделать. Если они отказываются от этого договора, флаг им в руки — теряют при этом они, прежде всего, и их союзники, которые имеют ядерное оружие — это Франция и Великобритания Иван Коновалов военный эксперт, политолог

По словам политолога, подходит срок, когда договор должен быть обновлен, потому что в текущем виде он не отвечает современным реалиям. В частности, речь в нем должна идти не только о ядерном стратегическом оружии. «Как же быть с противоракетной обороной, которую американцы разворачивают по всему миру? Как быть с различными типами вооружений, которые подпадают под действие этого договора, беспилотниками, например?» — пояснил политолог.

«В общем, позиция России справедливая. Нужен новый договор, который будет учитывать не только ядерное оружие, а все вооружения, которые влияют на стратегический баланс сил, а их сейчас гораздо больше, и они не ограничиваются только ядерным оружием», — подытожил Коновалов.

О том, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, во вторник, 21 февраля, во время оглашения послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. «Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях», — сказал глава государства.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.