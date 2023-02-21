Трамп пообещал сразу же позвонить Путину и Зеленскому в случае победы на выборах

Трамп пообещал в случае победы на выборах в США в ту же ночь позвонить Путину и Зеленскому

Бывший лидер США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками во Флориде дал обещание, что в случае победы на выборах главы государства он в ту же ночь позвонит президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы договориться о встрече и обсудить возможности разрешения украинского кризиса, передает РИА Новости.

«Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться"», — заявил Трамп.

Политик выразил уверенность в том, что ему удастся разрешить данный вопрос, заверив, что сделает это в течение 24 часов.

Ранее Трамп рассказал, что Россия не начала бы проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине в том случае, если бы он оставался у власти в США. Он добавил, что мировое лидерство США пошатнулось из-за решения Байдена вывести американские войска из Афганистана.