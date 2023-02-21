Engie подала в суд на «Газпром» из-за недопоставок газа

Французская Engie в IV квартале 2022-го подала в суд на «Газпром» из-за недопоставок газа

Французская энергокомпания Engie в начале IV квартала 2022 года инициировала арбитраж против «Газпром экспорт» из-за недопоставок российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

В годовом отчете компании говорится, что решение обратиться в суд было принято, чтобы добиться признания невыполнения «Газпромом» своих обязательств перед Engie, а также компенсации возникших убытков. Кроме того, сообщается, что российская компания в конце лета 2022 года сократила свои поставки из-за разногласий между сторонами по применению соглашений.

В ноябре 2022 года сообщалось, что французская компания сумела успешно преодолеть перебои с поставками газа из России. Компания уверена, что сможет сглаживать последствия замещения российского импорта и будущей зимой 2023-2024 года благодаря новым поставщикам и ожидаемому сокращению потребления. Также она сумеет добиться необходимого уровня запасов в хранилищах.