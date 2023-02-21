Россиян убил друга японским мечом за оскорбление супруги и попал в колонию

В Ессентуках осудили на 10 лет мужчину, убившего катаной приятеля за оскорбление супруги

В Ставропольском крае суд приговорил к десяти годам лишения свободы 36-летнего жителя Ессентуков за убийство 47-летнего приятеля японским мечом. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Отмечается, что фигурант признал вину.

По данным ведомства, вечером 30 июля 2022 года фигурант поссорился с другом около реки Подкумок, так как тот оскорбил его супругу. Затем осужденный взял катану и изрезал обидчика, нанеся смертельные ранения.

Ранее стало известно, что в Саратовской области суд арестовал 54-летнего мужчину, зарезавшего 73-летнюю мать.