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18:58, 17 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал пожилую мать во время ссоры и после сна вызвал полицию

В Саратовской области 54-летний мужчина зарезал мать-пенсионерку после ссоры и лег спать

Фото: СК РФ

В Саратовской области суд арестовал 54-летнего мужчину, зарезавшего 73-летнюю мать. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 15 февраля в доме в селе Лопуховка Аткарского района сын поссорился с пожилой женщиной. Он взял нож и ударил пенсионерку в шею, нанеся ей смертельные ранения, а затем лег спать. Проснувшись, россиянин увидел, что жертва мертва, и вызвал полицию.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Саратове 24-летний россиянин получил девять с половиной лет колонии строгого режима за жестокое убийство матери.

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Екатерина Власова
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