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18:49, 14 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин получил срок за убитую ножом и шнуром от роутера мать

В Саратове россиянин получил 9,6 лет за жестокое убийство матери

Фото: СК РФ

В Саратове 24-летний россиянин получил девять с половиной лет колонии строгого режима за жестоко убитую мать. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 19 января 2022 года, осужденный пришел в гости к 49-летней матери. Общение переросло в ссору на бытовой почве, женщина потребовала от сына покинуть помещение, тот отказался и тогда ссора переросла в серьезный конфликт, в ходе которого мужчина вооружился кухонным ножом и стал наносить своей жертве множественные колющие удары в разные части тела, затем он обмотал ее шею шнуром от роутера и задушил.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия.

18 января сообщалось, что в Уфе 18-летний студент убил мать-пенсионерку за то, что она спрятала его блокнот с паролями от аккаунтов в соцсетях.

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Владимир Седов
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