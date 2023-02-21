На Украине заявили об опасениях возможной сделки с Москвой

Politico: Украина опасается, что Белый дом побудит Киев на сделку с Москвой

Советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев опасается, что представители администрации лидера США Джо Байдена начнут манипулировать военной помощью. Об этом пишет издание Politico.

Представитель офиса Зеленского заявил, что Украина опасается, что Белый дом побудит Киев на возможную сделку с Москвой.

«Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку», — отметил он.

По данным источника, подобные настроения идут вразрез с обещанием Байдена поддерживать Украину необходимое количество времени. Однако без постановки четкой цели в этом конфликте планы американского президента могут остаться нереализованными.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. На пресс-конференции в Киеве он объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.

