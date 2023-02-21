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15:52, 21 февраля 2023Бывший СССР

Большинство жителей Украины пожаловались на ухудшение финансового положения

65% опрошенных украинцев заявили об ухудшении финансового положения в 2022 году

Фото: Andriy Andriyenko / АР

Большинство опрошенных украинцев заявили об ухудшении своего финансового положения в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные опроса группы «Рейтинг», сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Отмечается, что на ухудшение своего благосостояния пожаловались 65 процентов респондентов — на 15 процентов больше, чем в конце 2021 года. 45 процентов при этом заявили, что ничего не планируют на будущее, живя сегодняшним днем. Какие-то планы на несколько лет вперед имеют лишь 19 процентов опрошенных — на четыре процента меньше, чем по итогу 2021 года.

В январе Министерство экономики Украины сообщало, что по итогам 2022 года валовый внутренний продукт (ВВП) республики упал на 30,4 процента. В ведомстве подчеркнули, что это оказалось худшим результатом в истории страны.

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Алевтина Запольская
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