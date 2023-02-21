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21:01, 21 февраля 2023Забота о себе

Психотерапевт посоветовала привлечь к себе внимание после первого свидания

Психотерапевт Джордана Диксон посоветовала отправлять искренние СМС после первого свидания

Фото: Duri from Mocup / Unsplash

После первого свидания следует отправлять искренние СМС, чтобы привлечь к себе внимание. Психотерапевт Джордана Диксон посоветовала это в статье для издания Marie Claire.

Диксон отметила, что часто девушки задаются вопросом, кто должен первым позвонить или написать после первого свидания — мужчина или женщина. Психотерапевт призвала отбросить стереотипы и действовать по велению сердца.

Эксперт по отношениям Пол Брансон согласился с коллегой, отметив, что после встречи можно отправить сообщение с благодарностью за прекрасно проведенное время. Сообщение также может стать отличной возможностью договориться о новой встрече.

Нет правил, кто должен сделать первый шаг. Спросите сами себя: хотели бы вы получить сообщение или звонок?

Джордана Диксонпсихотерапевт

Бренсон добавил, что лучше взять инициативу в свои руки, а не ждать. Это касается и желания встретиться вновь, и стремления прекратить отношения, если первое свидание не понравилось. «Искренность важна не только в длительных отношениях, но и в начале романа», — пояснил он.

Если вы влюблены, дайте об этом знать, если хотите увидеть человека вновь. Если нет, пусть совесть вас не мучает. Признайтесь партнеру, что в вашем случае возможна лишь дружба

Джордана Диксонпсихотерапевт
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Диксон настоятельно рекомендовала избегать интриг и не следовать советам из интернета, что нужно выждать три дня после свидания. Если человек заинтересован в ком-то, он будет рад получить сообщение. «Не бойтесь совершать ошибки. Юмор и честность помогут сгладить неловкие ситуации», — подвела итог она.

Ранее эксперты назвали причины для секса на первом свидании. Психотерапевт Рэйчел Райт пояснила, что интим при первой встрече помогает понять перспективы отношений.

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Вера Владзиевская
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