В FIS извинились за включение российских лыжников в проморолик ЧМ-2023

В FIS извинились за включение россиян Большунова и Непряевой в проморолик ЧМ-2023

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) прокомментировали включение российских спортсменов в проморолик чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает Aftonbladet.

«На самом деле, это моя ошибка. Этого бы не случилось, но когда видео вышло, его уже поздно было менять. Туда вошли лишь небольшие эпизоды, но мы бы их не включили», — заявил пресс-атташе FIS Синне Дирхауг и извинился за произошедшее.

16 февраля FIS опубликовал на YouTube ролик-анонс чемпионата мира-2023, куда вошли кадры с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и чемпионкой Игр Натальей Непряевой. Турнир пройдет с 22 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица.

В марте 2022 года Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.