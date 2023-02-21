В ряде российских регионов спрогнозировали резкие перепады температуры

Центр «Фобос» спрогнозировал резкие перепады температуры на юге России и Северном Кавказе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал резкие перепады температуры воздуха в ряде российских регионов. Его слова приводит ТАСС.

По словам синоптика, температурные колебания из-за постоянной смены воздушных масс затронут юг страны и Северный Кавказ.

«То есть будут такие большие по амплитуде качели в начале и в конце недели, с гололедицей, сильным ветром и в отдельных регионах с туманами. Прогнозируются сильные дожди с мокрым снегом до среды и четверга, затем осадки прекратятся, и придет существенное похолодание», — рассказал Синенков, отметив, что температура воздуха опустится на 6-7 градусов.

Он добавил, что в выходные ожидается резкое потепление на 8-10 градусов и превышение климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в четверг, 23 февраля, москвичей ожидает погода «с мужским характером». Он спрогнозировал очень неустойчивую погоду в столице на этой неделе. Так, сильные морозы, которые будут на 7-8 градусов выше нормы, сменятся резким повышением температуры, превышающим норму на 2-3 градуса.