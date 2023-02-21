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11:24, 21 февраля 2023Среда обитания

В России подорожал один тип ипотеки

Ипотека от застройщиков подорожала в России после отмены околонулевых ставок

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

После ограничения Центробанка в отношении ипотеки по околонулевым ставкам в России подорожал один тип кредитов на жилье — ипотека от застройщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора MR Group Ирину Дзюбу.

Эксперт уточнила, что в конце 2022 года застройщики предлагали ипотеку по ставкам в 0,01 процента и 0,1 процента, однако в конце декабря ЦБ ввел ограничение на подобные предложения. В итоге банки в качестве минимальной ставки установили 3 процента, что повлияло на предложение застройщиков.

При этом коммерческий директор компании ФСК Ольга Тумайкина предположила, что из-за отмены маленьких ставок не будет критичного падения спроса. Однако аналитики девелоперской компании «Мармакс» предрекли, что в будущем рынок столкнется с более жесткими ограничениями.

Ранее стало известно, что с мая 2023 года Банк России ужесточит выдачу ипотеки в стране. Регулятор решил повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам на жилье. Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки.

Нина Ташевская
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