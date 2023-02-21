Отметившие 70 лет совместной жизни супруги поделились секретами крепкого брака

Прожившие 70 лет вместе супруги назвали любовь к приключениям секретом крепкого брака

95-летний Бобби Рассел и его жена, 89-летняя Одри Рассел, из шотландского города Аддингстон, Великобритания, отметили 70 лет совместной жизни и рассказали, как им удалось сохранить романтические отношения. Секретами крепкого брака супруги поделились с Daily Record.

Познакомившиеся еще подростками супруги прожили всю жизнь вместе. В свое время Бобби и Одри много путешествовали и знакомились с культурой других стран. Именно любовь к приключениям они назвали ключом к счастливой семейной жизни. Сейчас Бобби живет в доме престарелых, и Одри регулярно его навещает. У супругов двое детей, трое внуков и четыре правнука.

Они также отметили, что смогли преодолеть трудные периоды в отношениях, так как всегда были лучшими друзьями друг для друга. «Мой совет молодым людям, которые только начинают знакомиться и ищут суженого, — будьте добрее, наберитесь терпения, и когда вы найдете нужного человека, все встанет на свои места», — говорит Одри. Она добавила, что прочный фундамент из дружбы и общих интересов позволит паре наслаждаться приключениями всю совместную жизнь.

Ранее сообщалось, что Арчи и Марта Киркланд из Великобритании, прожившие в браке почти 70 лет, раскрыли секрет счастливой совместной жизни. Супруги поженились в 1955 году и с тех пор практически не разлучались.