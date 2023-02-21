Российская модель обвинила массажиста в домогательствах после похода в салон

Shot: модель Виктория обвинила массажиста в домогательствах после похода в салон в Москве

Москвичка Виктория (фамилия не называется) обвинила массажиста в домогательствах после похода в косметологический салон Edem Clinic. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 25-летняя девушка подрабатывает моделью, фотографируясь для рекламы, за что получает скидки на бьюти-процедуры. Указанный центр пригласил ее на бесплатный сеанс массажа, пообещав заключить с ней договор.

Однако, по словам модели, во время оказания услуги массажист лег на нее сверху и стал целовать, а затем заставил принимать душ в его присутствии, закрыв дверь на ключ. Россиянка пожаловалась на поведение мужчины администратору, которая предложила ей дополнительные бьюти-услуги в качестве извинения и попросила подписать упомянутый договор.

Впоследствии девушке стали приходить СМС-сообщения от банков о том, что на нее оформлены кредиты на сумму более 590 тысяч рублей. Москвичка обратилась в правоохранительные органы, которые расследуют данный инцидент.

В декабре 2020 года сообщалось, что москвичка стала жертвой домогательств на сеансе у VIP-массажиста и написала заявление в полицию о попытке изнасилования. По словам, она увидела объявление о бесплатном массаже всего тела в Telegram. Во время процедуры массажист начал склонять ее к действиям сексуального характера.