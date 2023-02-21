Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:32, 21 февраля 2023Ценности

Российская модель обвинила массажиста в домогательствах после похода в салон

Shot: модель Виктория обвинила массажиста в домогательствах после похода в салон в Москве

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Москвичка Виктория (фамилия не называется) обвинила массажиста в домогательствах после похода в косметологический салон Edem Clinic. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 25-летняя девушка подрабатывает моделью, фотографируясь для рекламы, за что получает скидки на бьюти-процедуры. Указанный центр пригласил ее на бесплатный сеанс массажа, пообещав заключить с ней договор.

Однако, по словам модели, во время оказания услуги массажист лег на нее сверху и стал целовать, а затем заставил принимать душ в его присутствии, закрыв дверь на ключ. Россиянка пожаловалась на поведение мужчины администратору, которая предложила ей дополнительные бьюти-услуги в качестве извинения и попросила подписать упомянутый договор.

Впоследствии девушке стали приходить СМС-сообщения от банков о том, что на нее оформлены кредиты на сумму более 590 тысяч рублей. Москвичка обратилась в правоохранительные органы, которые расследуют данный инцидент.

В декабре 2020 года сообщалось, что москвичка стала жертвой домогательств на сеансе у VIP-массажиста и написала заявление в полицию о попытке изнасилования. По словам, она увидела объявление о бесплатном массаже всего тела в Telegram. Во время процедуры массажист начал склонять ее к действиям сексуального характера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ
Стало известно о принудительной эвакуации жителей Херсона
Российский рынок подрос после послания Путина
Число пострадавших при взрыве на заводе в США увеличилось
В Европе испугались прекращения поставок лекарств из Китая
Следователи завели дело после гибели двух детей подо льдом
Эксперт рассказала о важности создания фонда помощи семьям погибших бойцов
Популярный обзорщик КВН высказался об отходе от дел Маслякова
Вор с татуировками криминального авторитета попал на видео при краже
Российская модель обвинила массажиста в домогательствах после похода в салон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.