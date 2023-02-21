Психоаналитик дал совет задумавшимся об измене людям

Психолог Васильев: чтобы сохранить брак, нужно обсуждать с партнером потенциальную измену

С партнером нужно обсуждать потенциальную измену, чтобы сохранить брак, рассказал психолог-психоаналитик Евгений Васильев. Его слова цитирует «Доктор Питер».

Психолог отметил, что физиологические процессы и взгляды на то, каким именно должен быть брак, нередко вступают в конфликт. «Жизнь бывает прозаичной, и чтобы сохранить брак, иногда нужно проявить стойкость и мужество. Это касается как мужчин, так и женщин. Коллега, незнакомый человек, завязавший разговор на улице или в кафе, друг или подруга могут вызвать сексуальный интерес по многим причинам», — предупредил он.

Задумавшимся об измене людям Васильев посоветовал не доводить ситуацию до тупика, когда измены превращаются в инструмент латентной или даже открытой агрессии по отношению к партнеру. «Не бойтесь говорить о ваших чувствах и переживаниях. Мысль — еще не действие. Даже если подобная тема шокирует супруга, не стоит умалчивать о ней», — дал совет специалист.

Если измена все-таки произошла, продолжил он, не стоит ставить на союзе крест. «Некоторые пары соглашаются компенсировать ошибку партнера по принципу зеркала, другие действительно прощают друг друга и не имеют претензий к партнеру, приняв его слабость в определенный период жизни, третьи расходятся, так и не разрешив последствия психотравмирующей ситуации. Последний вариант наиболее разрушителен для обоих супругов», — предостерег Васильев.

Психолог предупредил, что люди, не проработавшие травму измены, обрекают себя на повторение травмирующей ситуации. «И здесь возникает самый главный вопрос — что именно сподвигло партнера на измену. Разобравшись в этом, вы сможете обрести либо мир и покой в семье, либо найти партнера, с которым сумеете создать гармоничную, крепкую семью», — заключил он.

Ранее коуч по отношениям и писательница Колин Нолан дала совет тем, кто подозревает партнера в измене. По ее словам, надо прямо и спокойно спросить партнера об этом, а не мучиться от неопределенности.