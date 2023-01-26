Подозревающим жену в измене мужчинам дали совет

Коуч Нолан: при подозрении партнера в измене надо прямо и спокойно спросить его об этом

При подозрении партнера в измене надо прямо и спокойно спросить его об этом, а не мучиться от неопределенности, уверена коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в своей колонке в издании Daily Mirror.

К Нолан обратился 30-летний читатель, подозревающий свою жену в измене. По словам мужчины, пару недель назад его супруга ездила с коллегами на тимбилдинг и останавливалась на две ночи в гостинице. По возвращении из рабочей поездки она вела себя очень тихо и, сославшись на усталость, почти ничего не рассказала о том, чем занималась в эти дни. В свой выходной мужчина решил распаковать чемодан жены, чтобы постирать ее вещи, пока та была на работе, и обнаружил среди ее одежды чужие мужские трусы.

Они не мои, и я никогда не видел их раньше. Потому я пришел к выводу, что жена переспала с кем-то в поездке и случайно упаковала его боксеры со своими вещами. Я не знаю, как поговорить с ней об этом. Думаю, что откладываю разговор, потому что не хочу знать правду. Это сводит меня с ума Из письма читателя Колин Нолан

Нолан предупредила, что мужчина не может продолжать игнорировать сложившуюся ситуацию, так как, чем дольше он будет это делать, тем более сильный стресс будет испытывать. По ее мнению, разумнее всего будет честно поговорить с супругой, предварительно подготовившись к наихудшему сценарию развития событий. Важно спросить ее о своих подозрениях без скандала и обвинений, подчеркнула коуч.

Вы женаты, вам нужна честность. И я думаю, что лучший способ все выяснить — это подойти к жене и сказать что-то вроде: «Мне нужно сбросить этот камень с груди и узнать правду. Я нашел эти боксеры, когда стирал, и хотел бы знать, как они оказались в твоей сумке». Посмотрим, что она скажет. Постарайтесь не терять контроль, даже если не хотите слышать то, что она скажет Колин Нолан Коуч по отношениям

Если эмоции все-таки выйдут из-под контроля, Нолан посоветовала мужчине на полчаса уйти из дома, чтобы успокоиться, и только после этого вернуться и продолжить обсуждение.

В заключение коуч отметила, что чужим трусам в чемодане жены может быть вполне невинное объяснение: например, это мог быть неудачный розыгрыш коллег, или она сама их купила в качестве шорт для сна. Но выяснить это можно, только если мужчина наберется смелости и прямо спросит об этом супругу.

Ранее сексопатолог Аманда Мейджор назвала способ рассказать партнеру об измене. Она посоветовала сделать это без оправданий и попыток переложить на него часть ответственности за свои действия.