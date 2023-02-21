«Аэрофлот» запустит рейсы в популярный турецкий город

«Аэрофлот» запустит рейсы в Измир с 27 мая

Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Измир. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Отмечается, что полеты в популярный турецкий город начнут выполняться с 27 мая.

В компании также уведомили, что рейсы будут осуществляться из Москвы на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

В январе сообщалось, что «Победа» запустит рейсы из Москвы в Бодрум с 3 июня. Полеты по маршруту будут выполняться из международного аэропорта Внуково три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Ожидается, что с 1 сентября рейсы на популярный турецкий курорт станут ежедневными.