В Белоруссии захотели разрешить казнить чиновников за госизмену

Белорусские депутаты приняли законопроект о возможности казни чиновников за госизмену

Белорусские депутаты приняли во втором чтении законопроект о возможности смертной казни чиновников за госизмену. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента республики.

Нововведения вступят в силу после того, как их одобрит верхняя палата парламента и подпишет президент.

Власти захотели разрешить применять исключительную меру наказания в виде смертной казни в отношении должностных лиц, занимающих государственную должность, а также военнослужащих, совершивших измену государству.

Белоруссия остается единственной страной в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь, к высшей мере наказания в республике приговаривают за особо тяжкие преступления. В мае 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки, которые вводят смертную казнь за покушение на теракт.