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12:18, 21 февраля 2023Россия

Под Херсоном уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ под Херсоном

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Под Херсоном российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 21 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на этом направлении за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили одну гаубицу «Акация» и две гаубицы «Гвоздика». В районе Томиной Балки в Херсонской области была поражена американская радиолокационная станция AN/TPQ-37.

Также 21 февраля Минобороны заявило, что российские военные из Южной группировки войск уничтожили две пусковые установки системы реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Краматорска.

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Антон Похиляк
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