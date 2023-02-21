Под Херсоном уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ под Херсоном
Под Херсоном российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 21 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, на этом направлении за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили одну гаубицу «Акация» и две гаубицы «Гвоздика». В районе Томиной Балки в Херсонской области была поражена американская радиолокационная станция AN/TPQ-37.
Также 21 февраля Минобороны заявило, что российские военные из Южной группировки войск уничтожили две пусковые установки системы реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Краматорска.