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14:42, 21 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о принудительной эвакуации жителей Херсона

Сальдо заявил о проведении ВСУ принудительной эвакуации населения из Херсона

Фото: Nacho Doce / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют людей из Херсона. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

В конце января стало известно, что Киев намерен перебросить подразделения в Херсон, чтобы форсировать Днепр. Сообщается, что ВСУ усиливают группировку войск у фронта с помощью артиллерии и создают угрозу наступления в районе Новой Каховки.

По словам Сальдо, в настоящий момент в городе проводится принудительная эвакуация. Он утверждает, что украинские военные хотят выгнать врачей на Западную Украину, а также пытаются мобилизовать жителей, которые не хотят воевать.

Неделей ранее подконтрольные Киеву власти Херсона запретили использовать в городе видеорегистраторы, а также вести видеосъемку и фотографировать.

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Алевтина Запольская
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