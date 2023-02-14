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23:01, 14 февраля 2023Бывший СССР

В Херсоне запретили фотографировать и использовать видеорегистраторы

Назначенный Киевом горсовет Херсона запретил фото-, видеосъемку и видеорегистраторы

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Назначенный Киевом городской совет Херсона запретил использовать в городе видеорегистраторы, а также вести видеосъемку и фотографировать. Об этом сообщается на странице горсовета в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На территории Херсонской городской территориальной общины введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах, незадействованных в мероприятиях правового режима», — говорится в заявлении.

Запрет распространяется на дороги общего пользования, объекты общего назначения и инфраструктуры, блокпосты, укрепления, а также места расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей.

В конце января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили подразделения под Херсон, демонстрируя готовность к форсированию Днепра. Кроме того, ежедневно лодки с диверсионно-разведывательными группами пытаются приблизиться к подконтрольному российским военным берегу, завязываются скоротечные бои.

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Марина Совина
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