Гинеколог назвала пять полезных при менопаузе продуктов

Гинеколог Волкова: кунжутное семя и семена льна способны помочь при менопаузе

Бороться с изменениями гормонального фона при климаксе можно при помощи коррекции питания, рассказала врач-гинеколог Екатерина Волкова. Пять полезных продуктов для женщин старшего возраста она назвала в своем Telegram-канале.

По словам Волковой, некоторые продукты богаты фитоэстрогенами — растительными аналогами женских половых гормонов, от дефицита которых женщина страдает во время менопаузы. В частности, в такой ситуации способны помочь кунжутное семя и семена льна — последние нужно измельчать, чтобы они усвоились. Соевые бобы также относятся к этой категории. «Это кладезь фитоэстрогенов, — объяснила гинеколог. — Если не любите бобовые, можно их иногда заменять соевым молоком».

Пользу, по мнению Волковой, принесут также грецкие орехи, фисташки, арахис и другие орехи. «Они богаты полезными жирами, а также необходимы для построения новых клеток и нормальной усвояемости витаминов А, D, Е, К», — рассказала гинеколог. Наконец, полезным она назвала и употребление красного вина в разумных количествах.

Волкова отметила, что за счет коррекции рациона в сочетании с успокоением, отдыхом и повышением активности можно годами сохранять хорошее самочувствие без лекарств для коррекции гормонального фона. «Но помним, что каждая история индивидуальна и тонкую грань может распознать порой лишь взгляд профессионала, поэтому знания — это отлично, а тактические решения оставим вашему врачу», — предупредила она.

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