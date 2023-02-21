Китай упрекнул США в двойных стандартах из-за ядерной проблемы КНДР

Зампостпреда Китая Дай Бин упрекнул США в двойных стандартах из-за ядерной проблемы КНДР

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин упрекнул США в двойных стандартах, поскольку они и ряд стран настаивают на обсуждении ядерной проблемы Северной Кореи, в свою очередь уклоняясь от собственных обязательств. Его слова приводит РИА Новости.

«Все стороны должны избегать двойных стандартов. США и соответствующие страны настаивают на обсуждении ядерной проблемы КНДР, тогда как уклоняются от своих обязательств, откровенно участвуя в ядерном сотрудничестве в азиатско-тихоокеанском регионе», — подчеркнул дипломат.

Зампостпреда Китая добавил, что подобное поведение противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и влечет не только негативное воздействие на денуклеаризацию Корейского полуострова, но и грозит риском вооруженного конфликта в регионе.

Ранее Дай Бин заявил, что наращивание санкций против КНДР еще больше заведет ситуацию в тупик. Он объяснил, что давление на Северную Корею мешает налаживанию взаимодействия сторон и выдвижению идей, которые позволили бы решить проблему.