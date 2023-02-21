Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:56, 21 февраля 2023Мир

Китай упрекнул США в двойных стандартах из-за ядерной проблемы КНДР

Зампостпреда Китая Дай Бин упрекнул США в двойных стандартах из-за ядерной проблемы КНДР

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин упрекнул США в двойных стандартах, поскольку они и ряд стран настаивают на обсуждении ядерной проблемы Северной Кореи, в свою очередь уклоняясь от собственных обязательств. Его слова приводит РИА Новости.

«Все стороны должны избегать двойных стандартов. США и соответствующие страны настаивают на обсуждении ядерной проблемы КНДР, тогда как уклоняются от своих обязательств, откровенно участвуя в ядерном сотрудничестве в азиатско-тихоокеанском регионе», — подчеркнул дипломат.

Зампостпреда Китая добавил, что подобное поведение противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и влечет не только негативное воздействие на денуклеаризацию Корейского полуострова, но и грозит риском вооруженного конфликта в регионе.

Ранее Дай Бин заявил, что наращивание санкций против КНДР еще больше заведет ситуацию в тупик. Он объяснил, что давление на Северную Корею мешает налаживанию взаимодействия сторон и выдвижению идей, которые позволили бы решить проблему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом анонсировал содержание речи Байдена в Варшаве
Женщинам с мечтами о раскрепощении в постели дали совет
Обвиненный в изнасиловании футболист назвал причину частой смены показаний
85-летнюю учительницу обвинили в сексе со школьниками
Трамп пообещал сразу же позвонить Путину и Зеленскому в случае победы на выборах
Китай упрекнул США в двойных стандартах из-за ядерной проблемы КНДР
Трамп осудил финансовую помощь США Украине
Минздрав Турции назвал число пострадавших от новых землетрясений
Трамп заверил в недопущении начала Россией СВО в случае его президентства
В США рассказали об открывшем ящик Пандоры визите Байдена на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.