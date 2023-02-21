Китай заявил о тупике по вопросу КНДР

Зампостпреда Китая при ООН Бин: наращивание санкций против КНДР заведет ситуацию в тупик

Китай считает, что наращивание санкций против КНДР еще больше заведет ситуацию в тупик, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин, пишет ТАСС.

Он выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Дипломат уточнил, что некоторые члены Совбеза ООН продолжали настаивать на проведении заседаний по вопросу денуклеаризации. По его словам, они оказывали все большее давление на Северную Корею. Бин объяснил, что это мешает налаживанию взаимодействия сторон и выдвижению идей, которые позволили бы решить проблему.

«Наращивание санкций лишь еще больше заведет нас в тупик. Для урегулирования вопроса все стороны должны следовать правильному подходу к нераспространению, избегать двойных стандартов», — подчеркнул он.

Ранее КНДР подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря.